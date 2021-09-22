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В Крыму ответили на заявления Эрдогана об «аннексии» полуострова

Деловая газета "Взгляд"
21 минуту назад

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления президента Турции Тайипа Эрдогана об «аннексии» российского полуострова недружественным выпадом, который может дорого обойтись Анкаре.

В Крыму ответили на заявление Эрдогана об «аннексии» полуострова
Фото:  Photo by handout / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Photo by handout / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

«Недружественные выпады в отношении России Эрдогану могут дорого обойтись, и таких-то примеров в истории уже немало», – сказал Гемпель РИА «Новости».

По его словам, Анкара наступает на одни и те же грабли в вопросе российского полуострова. «Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живет и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар», – подчеркнул Гемпель.

Эрдоган отказался признавать Крым российским

Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

В мире,Юрий Гемпель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД Турции,Генассамблея ООН,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,
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