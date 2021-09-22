Эрдоган отказался признавать Крым российским

Тайип Эрдоган, президент Турции, заявил, что считает очень важным вопрос сохранения территориальной целостности Украины. Он добавил, что Турция не признает аннексию Крыма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера Турции, который выступил в Нью-Йорке на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: ТАСС ТАСС

Эрдоган подчеркнул, что сохранение суверенитета Украины, включая территорию Крыма, остается актуальным. По его словам, в вопросе защиты прав крымских татар нужно прилагать больше усилий.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что Анкара не собирается признавать выборы в Государственную Думу в Крыму. С такой же позицией в российский парламент обратились Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Великобритания.

Владимир Константинов, глава крымского парламента, в свою очередь сообщил, что жители Крыма способны прожить без нравоучений Турции. Он напомнил турецким властям британскую пословицу о том, что неразумно бросаться камнями, когда живешь в стеклянном доме.