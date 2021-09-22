Талибы назначили нового посла Афганистана при ООН

Представители движения "Талибан" (запрещено в России ) обратились в ООН с целью выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи . Для утверждения в должности постпреда Афганистана при организации они предложили кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Стефана Дюжаррика, официального представителя генерального секретаря ООН.

Как сообщается, генеральный секретарь получил письмо, подписанное «Амир Ханом Моттаки», как «министром иностранных дел», с запросом на участие в «76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН». Она состоится 21-27 сентября. В письме также отмечалось, что Ашраф Гани, президент Афганистана, с 15 августа «отправлен в отставку и больше не признается президентом». Кроме того талибы указали, что нынешний постпред страны при ООН «больше не представляет Афганистан» и выдвинули кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина.