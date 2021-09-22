Украина заявила о готовности к консультациям по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейской комиссии (ЕК), заявил, что Украина готова к консультациям в сфере энергетической безопасности по поводу окончания строительства «Северного потока — 2». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

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Владимир Зеленский встретился с главой ЕК в США. Он прибыл туда для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В сообщении отмечается, что президент Украины готов обсудить не только «Северный поток — 2», но и другие вопросы, которые касаются монополизации газового рынка Европы со стороны России.

Также в сообщении сказано, что собеседники во время встречи уделили внимание вопросам энергетической безопасности в Европе. Зеленский при этом утверждал, что «Северный поток-2» прежде всего является «вызовом для европейского региона».

Также в ходе встречи Владимир Зеленский обсудил подготовку к 23-му саммиту ЕС и Украины. Его проведение планируется на 12 октября в Киеве. Президент Украины подчеркнул, что интеграция экономики Украины «во внутренний рынок ЕС» — один из ключевых интересов Украины.