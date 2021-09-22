Талибы назначили нового посла Афганистана при ООН

"20 сентября генеральный секретарь получил письмо, озаглавленное "Исламский Эмират Афганистан", подписанное "Амир Ханом Моттаки" в качестве "министра иностранных дел", с запросом на участие в "76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21-27 сентября". В письме также указывалось, что с 15 августа [президент Афганистана] "Ашраф Гани отправлен в отставку и больше не признается президентом", - сказал Дюжаррик.