В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Талибы обратились в ООН с намерением выступить на Генассамблее

ТАСС
54 минуты назад

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) обратились в ООН, выразив намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, и направили кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина для утверждения в должности постпреда Афганистана при организации. Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Талибы назначили нового посла Афганистана при ООН
Фото: AP Photo/John MinchilloAP Photo/John Minchillo

"20 сентября генеральный секретарь получил письмо, озаглавленное "Исламский Эмират Афганистан", подписанное "Амир Ханом Моттаки" в качестве "министра иностранных дел", с запросом на участие в "76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21-27 сентября". В письме также указывалось, что с 15 августа [президент Афганистана] "Ашраф Гани отправлен в отставку и больше не признается президентом", - сказал Дюжаррик.

"Письмо также указывало, что постпред [Афганистана] при ООН больше не представляет Афганистан. Номинируется кандидатура Мохаммада Сохаила Шахина на должность нового постпреда", - отметил представитель генсека.

Запрос талибов по кандидатуре постпреда при ООН направлен в аккредитационный комитет.