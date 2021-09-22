Талибы назначили нового посла Афганистана при ООН

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) обратились в ООН, выразив намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, и направили кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина для утверждения в должности постпреда Афганистана при организации. Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"20 сентября генеральный секретарь получил письмо, озаглавленное "Исламский Эмират Афганистан", подписанное "Амир Ханом Моттаки" в качестве "министра иностранных дел", с запросом на участие в "76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21-27 сентября". В письме также указывалось, что с 15 августа [президент Афганистана] "Ашраф Гани отправлен в отставку и больше не признается президентом", - сказал Дюжаррик.
"Письмо также указывало, что постпред [Афганистана] при ООН больше не представляет Афганистан. Номинируется кандидатура Мохаммада Сохаила Шахина на должность нового постпреда", - отметил представитель генсека.
Запрос талибов по кандидатуре постпреда при ООН направлен в аккредитационный комитет.