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Талибы позволят женщинам посещать школы в Афганистане

Lenta.ru
53 минуты назад

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что талибы («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) позволят женщинам посещать школы в Афганистане, поскольку лишение доступа к образованию противоречит исламу. Об этом сообщает ТАСС.

Талибы позволят женщинам посещать школы в Афганистане
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что они позволят женщинам посещать школы. Идея о том, что женщины не должны получать образование, просто не соответствует исламу», — заявил Хан.

По его словам, подобный запрет не имеет ничего общего с религией, и афганским женщинам потребуется время, чтобы отстоять свои права.

Ранее представитель движения «Талибан» Сухейль Шахин в разговоре с Fox News заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе. «Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать», — пообещал Шахин.

По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улицах, запрещают ходить в школы и похищают. С 25 августа талибы запретили женщинам выходить из дома, поскольку это опасно для жизни, здоровья и свободы.

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