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Долгами Зеленского в Крыму займутся приставы

Вероника Полынина
14 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский уже два месяца не оплачивает коммунальные платежи за квартиру в Ливадии, которой владеет его жена Елена. Об этом сообщают «Вести. Крым» со ссылкой на адвоката и общественника Татьяну Монтян.

Как предупредила Монтян, семье украинского президента простят еще месяц неуплаты, после чего коммунальные компании начнут собирать документы на должника, чтобы отправить их в ТСЖ, а затем в суд.

Директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров выразил надежду, что Владимир и Елена Зеленские не доведут дело до судебных приставов, погасят задолженность и продолжат поддерживать крымских коммунальщиков регулярными платежами.

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Елена Зеленская в 2013 году купила трехкомнатную квартиру в пентхаусе жилого комплекса «Император» в Ливадии – поселке городского типа в составе «Большой Ялты».