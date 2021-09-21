Долгами Зеленского в Крыму займутся приставы

Президент Украины Владимир Зеленский уже два месяца не оплачивает коммунальные платежи за квартиру в Ливадии, которой владеет его жена Елена. Об этом сообщают «Вести. Крым» со ссылкой на адвоката и общественника Татьяну Монтян.

Как предупредила Монтян, семье украинского президента простят еще месяц неуплаты, после чего коммунальные компании начнут собирать документы на должника, чтобы отправить их в ТСЖ, а затем в суд.

Директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров выразил надежду, что Владимир и Елена Зеленские не доведут дело до судебных приставов, погасят задолженность и продолжат поддерживать крымских коммунальщиков регулярными платежами.