Талибы призвали мир признать их правительство

Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид призвал мировое сообщество сначала признать власть талибов в Афганистане и только потом критиковать его политику. Государство они называют Исламским Эмиратом Афганистан. Слова представителя талибов приводит телеканал Geo TV.

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В разговоре с журналистами он отметил, что различные мировые державы часто критикуют правительство «Талибана» за нарушения прав человека. В свою очередь боевики считают, что эта точка зрения является однобокой.

Те, кто признает администрацию талибов в Афганистане, могут затем юридически поднять вопросы перед новым правительством. Мы будем работать над решением этих проблем после того, как они признают афганское правительство, — заметил Муджахид.

Он также уточнил, что новое правительство приветствует сотрудничество со стороны других государств. Тем не менее вмешательство во внутреннюю политику страны представители «Талибана» не позволят.

Несмотря на проблемы, Афганистан скоро станет свидетелем стабильности, — заключил Муджахид.

Ранее боевики движения «Талибан» назначили заместителей министров во временном правительстве Афганистана, которое было сформировано после захвата страны. В списке нет женщин. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.