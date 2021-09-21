Байден объявил о конце эпохи войн

Президент США Джо Байден в ходе сессии Генассамблеи ООН объявил окончание «эпохи войн» и начало эпохи «неустанной дипломатии». Об этом сообщает РИА Новости.

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Военная сила США, по словам американского лидера, должна стать крайним средством в арсенале государства и не использоваться для решения каждой проблемы в мире. Кроме того, как подчеркнул Байден, Вашингтон не стремится к новой Холодной войне.

Речь американского президента анонсировали накануне. Тогда источник, знакомый с текстом заявления Байдена, сообщал, что глава государства расскажет об окончании 20-летнего периода войны в Афганистане. Предрек источник и слова президента о Холодной войне.