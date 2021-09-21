Не последний обвиняемый: что известно о «деле Скрипалей»

Британская прокуратура назвала имя третьего подозреваемого в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Это Денис Сергеев. Его называют сотрудником российских спецслужб. В документах говорится, что он прибыл в Великобританию по паспорту на имя Сергея Федотова и координировал действия двух других отравителей. «Рамблер» напоминает, что известно об этом деле на данный момент.

Фото: Соцсети Соцсети

Пострадавшие

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Сергей Скрипаль — бывший полковник ГРУ. В 2006 году признан виновным в госизмене в форме шпионажа в пользу Великобритании. В 2010 году после помилования и обмена заключенными уехал в Великобританию, получил британское подданство, но сохранил и российское гражданство.

Его дочь Юлия проживала в России и приехала навестить отца. У нее только российское гражданство.

Отравление

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в городе Солсберри. Их госпитализировали. Через несколько дней осматривавший их дом полицейский Ник Бейли тоже попал в больницу с симптомами отравления.

7 марта полиция объявила, что Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом.

Обвинения

12 марта тогдашняя глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что в случившемся с большой долей вероятности виновна Россия.

Москва категорически отрицала обвинения. Начался дипломатический конфликт, последовала взаимная высылка дипломатов и санкции не только со стороны Великобритании, но и от США, Канады, Австралии и стран ЕС.

Юлия пришла в сознание 29 марта. 10 апреля ее перевели в госпиталь на британской военной базе. Российская сторона требовала доказательств, что ее не удерживают насильно.

Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая.

23 мая Юлия Скрипаль выступила с заявлением, в котором публично отказалась от помощи российских дипломатов и заявила, что им с отцом повезло остаться в живых.

Британские эксперты из лаборатории «Портон Даун» заявили, что для отравления применено вещество «Новичок», но не смогли определить место его производства. Эти выводы позже подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). В МИД России заявили, что российская сторона не может произвести собственный анализ, так как ей не предоставляют необходимых образцов. Однако в анализах, сделанных швейцарскими специалистами, присутствует токсичный химикат BZ. Это вещество находится на вооружении армий Великобритании, США и стран НАТО. В ОЗХО эту информацию опровергли.

Второе отравление

4 июля в Эймсберри (11 км от Солсберри) произошло еще одно отравление «Новичком». Пострадали местные жители Чарли Роули и Дон Стерджесс. Стерджесс скончалась через несколько дней. Роули через два месяца снова попал в больницу. По словам его брата, он ослеп и был парализован.

Обвиняемый

5 сентября Мэй заявила, что Скрипалей отравили два россиянина. Они въехали в страну по документам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

13 сентября подозреваемые дали интервью каналу RT, в котором заявили, что посещали Солсберри в качестве туристов, чтобы увидеть местный собор.

Две недели спустя были опубликованы два независимых расследования, согласно которым настоящие имена подозреваемых — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, и они служат в ГРУ. Оба принимали участие в украинских событиях 2014 года и имеют звание героев России. Российская сторона правдивость этих сведений не подтвердила.

В 2019 году было опубликовано еще одно расследование о третьем подозреваемом. В нем говорилось, что это генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, который в 2010 году получид документы на имя Сергея Федотова в том же паспортном столе, где получали новые паспорта Чепига и Мишкин. Авторы расследования утверждают, что в прошлом Сергеев также имел отношение к отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

Племянница Скрипаля Виктория утверждает, что всего в деле фигурировали шесть человек — пятеро мужчин и женщина.

Реакция Москвы

Москва отвергает все обвинения и утверждает, что Россия уничтожила все свои запасы химоружия в 2017 году.

Местонахождение жертв

Местонахождение Скрипалей в настоящее время официально не раскрывается. По данным британского издания Sunday Times, они живут в Новой Зеландии под вымышленными именами.