Российского дипломата вызвали в МИД Британии по делу Солсбери

Советник-посланник российского посольства вызван в МИД Великобритании в связи с новыми данными по инциденту в Солсбери. В пресс-службе премьер-министра Бориса Джонсона сообщили, что в Форин оффисе намерены обсудить с послом России вопрос по третьему подозреваемому в отравлении Скрипалей в марте 2018 года, передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Ранее во вторник британская полиция заявила, что к этому делу может быть причастен еще один гражданин РФ Денис Сергеев. Он также использовал имя Сергей Федотов.