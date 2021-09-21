Российского дипломата вызвали в МИД Британии по делу Солсбери

Советник-посланник российского посольства вызван в МИД Великобритании в связи с новыми данными по инциденту в Солсбери. В пресс-службе премьер-министра Бориса Джонсона сообщили, что в Форин оффисе намерены обсудить с послом России вопрос по третьему подозреваемому в отравлении Скрипалей в марте 2018 года, передает ТАСС.
Ранее во вторник британская полиция заявила, что к этому делу может быть причастен еще один гражданин РФ Денис Сергеев. Он также использовал имя Сергей Федотов.
Британская телерадиокорпорация BBC называет Сергеева генерал-майором ГРУ, который мог руководить всей операцией. До сих пор отравление Скрипалей связывалось с офицерами ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой, которые первоначально были известны как Александр Петров и Руслан Боширов. Россия отрицает свою причастность к инциденту в Солсбери в марте 2018 года.