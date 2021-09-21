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Зеленского призвали к ответственности за высокие цены на газ

Анна Безрукова
45 минут назад

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что на президенте Украины Владимире Зеленском лежит ответственность за высокие цены на газ для украинцев. При этом газовые хранилища в стране наполовину пустые, заявил он в эфире телеканала «Наш».

Зеленского призвали к ответственности за высокие цены на газ
Фото: ReutersReuters

По словам Мураева, до окончания текущего года Украине потребуется еще около 10 млрд кубометров топлива.

«На данный момент газ уже за $800. А можно задать вопрос Нафтогазу, Юрию Витренко, Владимиру Зеленскому, Дмитрию Шмыгалю. Чем они думали? Почему нам теперь придется покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и граждан?» — недоумевает политик.

Также он добавил, что РФ предлагала Украине заключить контракт на покупку газа на уровне $175 за тысячу кубометров, но украинские власти отказались от предложения. Сейчас же, чтобы восполнить запасы газа, украинцам нужно будет переплатить свыше $6 млр. Причем виновата в данной ситуации будет «глупая, псевдопатриотическая, недальновидная» политика властей Украины, уверен Мураев.

«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и озвучивать, к чему это все приведет. Если осознать перспективу, которую они своими нерадивыми мерами заложили на несколько лет вперед, и, если они её реализуют, то у нас будет невеселое будущее», — заключил политик.

Ранее появилась информация, что цены на газ в Европе могут существенно увеличиться из-за «Северного потока — 2». «Ценовое цунами» можно будет наблюдать уже в ближайшие месяцы, заявил экс-участник стратегической группы советников по поддержке реформ при украинском правительстве Карел Гирман.

Экс-министр Украины: Киев поплатился за «грязный российский газ»

В мире,Евгений Мураев,Юрий Витренко,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Нафтогаз,Правительство Украины,
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