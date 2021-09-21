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Сестра Сенцова разочаровалась в Украине и решила уехать из страны

Lenta.ru
21 минуту назад

Украина является худшей страной, куда только можно эмигрировать. Об этом двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан написала на своей странице в Facebook.

Сестра Сенцова разочаровалась в Украине
Фото: страница Натальи Каплан в Facebookстраница Натальи Каплан в Facebook

Она сообщила, что разочаровалась в стране и решила собрать вещи и уехать обратно в Россию.

«***** [К черту] Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», — заявила Каплан.

Она объяснила свой отъезд тем, что Украина «посылала ее ***** [к черту] пять лет». При этом Каплан добавила, что не намерена при этом «продаваться» президенту России Владимиру Путину.

«Он для меня враг куда больше, чем для Украины», — подчеркнула она.

Отвечая на вопросы в комментариях под одним из своих постов, сестра Сенцова также отметила, что в России ей было нелегко, но там она «хотя бы жила», а на Украине «просто задыхается».

«Я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья», — заключила Каплан.

Украинское гражданство было предоставлено Наталье Каплан в мае 2019 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко. До этого она долго добивалась получения статуса гражданки республики.

В июле Олег Сенцов обиделся на украинское руководство из-за отказа в финансировании его последнего фильма «Кай» и объявил о своем уходе из кино. По его словам, недопуск картины к бюджетному конкурсу стал реакцией на критику, которую режиссер высказывал в адрес власти.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. В 2019 году он был освобожден в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

В мире,Наталья Каплан,Олег Сенцов,Петр Порошенко,Владимир Путин,ФСИН,
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