В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Всего в мире зафиксировали 228 394 572 случая коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 453 600 заболевших COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 4 690 186.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.