Американцы нанесли в Сирии удар по лидеру террористов

"Удар был нанесен рядом с Идлибом по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным данным, он достиг своей цели", - сказал Кирби. Он добавил, что в настоящее время у Пентагона нет информации о пострадавших среди мирного населения.