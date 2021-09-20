Пока вы не уснули: россиянам спишут долги на миллиарды рублей

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Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов

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Гражданам России спишут долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей в рамках процедуры внесудебного банкротства. Уточняется, что в первый год реализации упрощенной процедуры поступило около 12 тысяч обращений. Процедура внесудебного банкротства была инициирована по 5 тысячам заявок. Ее полностью завершили только в отношении 2,5 тысячи граждан, которые первыми подали заявление на банкротство. В отношении остальных еще не истек полугодовой срок, после которого заявителя должны избавить от долгов.

«Он очень тихим был всегда»: трагедия в Перми в цитатах

Утром 20 сентября молодой человек устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). В результате инцидента, по последним данным, шесть человек погибли и 24 пострадали. «Рамблер» собрал высказывания участников трагических событий, представителей власти и экспертов.

В Госдуме обвинили Запад в попытке вмешаться в выборы

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев обвинил западные СМИ в том, что они якобы организовали кампании по дискредитации российских выборов. Он отметил, что наибольшее количество негативных публикаций и фейков опубликовали в Соединенных Штатах, Британии, Германии, Франции и Чехии.

Спрогнозирован срок возвращения к допандемийной жизни

В мире уже вакцинированы 38,7% населения планеты. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты по информации из 184 стран, если темпы вакцинации сохранятся, то вернуться к обычной допандемийной жизни можно будет уже через полгода. В среднем в день вводят 33,1 млн доз прививки, а на текущий момент для иммунизации использовали свыше 5,95 млрд доз. Если вакцинация продолжится в том же темпе, то всего через полгода её пройдут 75% людей, чего, по мнению экспертов, достаточно, чтобы вернуться к привычной жизни.

«Газпром» решил не увеличивать прокачку газа через Украину

Российский экспортер газа «Газпром» отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей через территорию Украины на октябрь. В общей сложности на аукционе в понедельник было предложено забронировать на октябрь транзитные мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. Вместе с тем компания забронировала на октябрь 2021 года мощности трубопровода «Ямал-Европа» на 31,3 миллиона кубов в сутки (предлагались 89,1 миллиона кубов), свидетельствуют данные платформы GSA. Транзит будет осуществляться по территории Польши.

Потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск более чем на 600 тысяч рублей

Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск к нему на сумму свыше 600 тысяч рублей. Участница аварии Юлия Орлова направила к Билу иск о компенсации ущерба, оценив его в 616 тысяч 325 рублей – стоимость ремонта автомобиля. Ранее, в начале августа, в суде зарегистрировали иск потерпевшей в ДТП Екатерины Маничкиной. Она потребовала взыскать с блогера более 1,7 млн рублей на возмещение расходов на ремонт автомобиля, а также компенсацию морального вреда.

Карпин вернул Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определился с расширенным составом команды для участия в матчах отборочного турнира Чемпионата мира-2022 против Словении и Словакии. В частности, тренер вернул в состав футболиста «Зенита» Артема Дзюбу и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Согласно сообщению на сайте Российского футбольного союза, в команду также вошел лучший бомбардир текущего сезона Гамид Агаларов.

Расходы на ремонт по ОСАГО рассчитают по-новому

Положение Центробанка 755-П, содержащее новую «методику определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства» в рамках ОСАГО, вступает в силу 20 сентября. Действовавшую с 1 декабря 2014 года методику отменили. В справочники средней стоимости запасных частей внесены изменения, пишет «Коммерсант». Всего существует три каталога: стоимость запчастей, материалов и нормо-часов. По данным сведениям у автовладельца есть возможность проверить, корректно ли страховая оценила ущерб в результате ДТП.

Россиянку приговорили к колонии за клевету на Лукашенко

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Московский суд Бреста приговорил россиянку Ирину Викхольм к 1,5 годам колонии из-за твита про «авиапиратство». Женщину обвинили в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко и склонности к экстремизму. Викхольм задержали 28 мая 2021 года в Отделе по гражданству и миграции Бреста, куда она пришла по приглашению сотрудников ведомства для беседы. После этого правоохранители провели в её квартире обыск и изъяли ноутбук, а саму женщину поместили сначала в ИВС Ленинского РОВД Бреста, а после перевели в брестское СИЗО.

Бузова оскандалилась исполнением песни «Я сошла с ума»