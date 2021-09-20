"Исправьте немедленно!": американцев возмутила открытка ко дню ВВС США

«На ваших фотографиях силуэты российских истребителей. Исправьте это сейчас же, вы, идиоты», «Вы же понимаете, что это не американские самолеты, верно?», «Вашей пресс-службе несложно было узнать/спросить у кого-нибудь, чем наши собственные самолеты отличаются от наших противников», - приводит «Комсомольская правда» слова комментаторов.