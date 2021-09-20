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"Исправьте немедленно!": американцев возмутила открытка ко дню ВВС США

Вероника Полынина
27 минут назад

Американцев возмутила открытка в соцсетях командования вооруженных сил США с изображением российских истребителей.

"Исправьте немедленно!": американцев возмутила открытка ко дню ВВС США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18 сентября южное командование американских вооруженных сил поздравило ВВС США с днем рождения открыткой с российскими истребителями Су-27. Картинка была выложена на страницах южного командования ВС США в Twitter и Facebook.

На ней изображены три силуэта военных самолетов России, под которыми написано: «С днем рождения, ВВС США». О том, что на картинке изображены именно Су-27, свидетельствуют форма фюзеляжа, геометрия крыла и обводы рулей высоты.

@Southcom

Пользователи оказались возмущены таким поздравлением и не пожалели критических комментариев в адрес авторов поздравления.

«На ваших фотографиях силуэты российских истребителей. Исправьте это сейчас же, вы, идиоты», «Вы же понимаете, что это не американские самолеты, верно?», «Вашей пресс-службе несложно было узнать/спросить у кого-нибудь, чем наши собственные самолеты отличаются от наших противников», - приводит «Комсомольская правда» слова комментаторов.

В настоящий момент публикации недоступны.

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В апреле сенатор от Миссисипи Синди Хайд-Смит на своей странице в Twitter поздравил командование резерва ВВС США картинкой с российскими истребителями Су-34.

В мире,Армия,Комсомольская правда,
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