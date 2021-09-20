«Пригласить Путина в Париж»: Во Франции призвали выйти из НАТО

Читатели французской газеты Le Figaro на фоне дипломатического кризиса между США и Францией призвали правительство выйти из НАТО и сблизиться с Россией, пишет РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Le Figaro опубликовало статью о кризисе в отношениях между США и Францией после того, как Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового оборонного партнерства AUKUS и после разрыва Австралией крупного контракта на поставку французских подлодок на 56 миллиардов евро.

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Читатели газеты, комментируя статью, призвали правительство выйти из НАТО и улучшить отношения с Россией.

По мнению пользователя под ником MICHEL HENRY, это заставит США передумать. Другие комментаторы считают, что необходимо расторгнуть соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией, а также отменить санкции против РФ.

"Необходимо дистанцироваться от этой англосаксонской политической путаницы и возобновить плодотворные и дружеские контакты с Россией", — написал пользователь с ником virgile2100.

Пользователь Jean Coudre предложил покинуть НАТО и вести независимую политику с отношении РФ.

"Вести независимую политику в отношении России и Китая. Хватит с нас друзей, которые только и делают, что подставляют", — добавил он.

В свою очередь пользователь Alexandrelegrand считает, что после распада СССР у НАТО больше нет причин продолжать свою деятельность. Он призвал стать ближе к России, признать возвращение Крыма, заключить торговые договоры с Москвой и пригласить Путина в Париж.

По мнению многих читателей газеты, Франции ближе Россия, а не англоязычные страны.

Вместе с тем, ряд читателей считают, что в дипломатической кризисе нет ничего особенного.

"Жизнь продолжается, только теперь без подводных лодок", — написал пользователь под ником don pietro.

Другой читатель под ником hiep2 считает, что в конструировании и строительстве подводных лодок Франция никогда не была сильна. Также многие считают, что одной из причин дипломатического конфликта стало экономическое и геополитическое падение позиций Франции.

Великобритания, США и Австралия объявили о создании AUKUS- нового альянса в сфере обороны и безопасности. После этого Австралия вышла из соглашения с Францией по подводным лодкам, так как предполагается, что в рамках партнерства AUKUS будут созданы атомные подводные лодки для ВМФ Австралии.