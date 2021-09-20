Мир столкнулся с новой проблемой из-за коронавируса

Растущие цены на недвижимость вынуждают людей по всему миру отказываться от надежды на обретение собственного жилья. Это феномен, получивший распространение во время пандемии коронавируса. Увеличиваются как цены покупки, так и ставки аренды квадратных метров, сообщает Bloomberg.

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В последние 18 месяцев пандемия подтолкнула мировой рынок жилья к новым рекордам — росту стоимости домовладений способствовали сверхнизкие процентные ставки и дефицит предложения. Новые условия стали выгодными для собственников жилья, но не для тех, кто только планировал его приобрести. Таким образом, увеличился поколенческий разрыв между беби-бумерами, большинство из которых имеют свое жилье, и миллениалами и поколением Z (зумерами), вынужденно распрощавшимися с мечтой о собственном доме.

Мировой рынок жилья «сломался», констатирует агентство: извечная проблема высокой стоимости недвижимости превратилась в проблему острого жилищного неравенства, и целое поколение рискует с ней не справиться.

«Мы стали свидетелями того, как определенные слои общества не допускаются в некоторые районы нашего города — квартиры там им недоступны, — говорит мэр Берлина Михаэль Мюллер. — Так обстоит дело в Лондоне, Париже, Риме, а теперь, к сожалению, зачастую и в Берлине».

Политики предлагают разные варианты решения жилищных проблем: от введения предельной арендной платы и специальных налогов для арендодателей до национализации частной собственности и превращения пустующих офисов в жилье. Но очевидного выхода из сложившейся ситуации нет, отмечает Bloomberg.