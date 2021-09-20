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Мир столкнулся с новой проблемой из-за коронавируса

Lenta.ru
16 минут назад

Растущие цены на недвижимость вынуждают людей по всему миру отказываться от надежды на обретение собственного жилья. Это феномен, получивший распространение во время пандемии коронавируса. Увеличиваются как цены покупки, так и ставки аренды квадратных метров, сообщает Bloomberg.

Мир столкнулся с новой проблемой из-за коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последние 18 месяцев пандемия подтолкнула мировой рынок жилья к новым рекордам — росту стоимости домовладений способствовали сверхнизкие процентные ставки и дефицит предложения. Новые условия стали выгодными для собственников жилья, но не для тех, кто только планировал его приобрести. Таким образом, увеличился поколенческий разрыв между беби-бумерами, большинство из которых имеют свое жилье, и миллениалами и поколением Z (зумерами), вынужденно распрощавшимися с мечтой о собственном доме.

Мировой рынок жилья «сломался», констатирует агентство: извечная проблема высокой стоимости недвижимости превратилась в проблему острого жилищного неравенства, и целое поколение рискует с ней не справиться.

«Мы стали свидетелями того, как определенные слои общества не допускаются в некоторые районы нашего города — квартиры там им недоступны, — говорит мэр Берлина Михаэль Мюллер. — Так обстоит дело в Лондоне, Париже, Риме, а теперь, к сожалению, зачастую и в Берлине».

Политики предлагают разные варианты решения жилищных проблем: от введения предельной арендной платы и специальных налогов для арендодателей до национализации частной собственности и превращения пустующих офисов в жилье. Но очевидного выхода из сложившейся ситуации нет, отмечает Bloomberg.

Ранее стало известно, что по итогам второго квартала 2021-го Турция стала мировым лидером по росту цен на жилье, там оно за год подорожало на 29 процентов. Второе место в списке стран с самым быстрым ростом цен на недвижимость заняла Новая Зеландия (плюс 26 процентов). Третье место разделили США и Словакия (плюс 19 процентов). Россия за год переместилась с 14-го на десятое место рейтинга с динамикой цен на уровне 14 процентов.

В мире,Михаэль Мюллер,Bloomberg,
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