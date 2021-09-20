В Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ считают, что приход к власти в Германии «зеленых» может осложнить работу «Северного потока-2». Об этом рассказали «Известия».

«Если к власти придет партия «зеленых», возникнут трудности с поставками природного газа, будет пересмотр некоторых соглашений», - заявил представитель ассоциации Урс Ункауф.

По его мнению, даже если «зеленые» не окажутся во главе правящей коалиции, после формирования нового правительства в Германии пересмотрят свою энергетическую политику «в рамках "зеленой" парадигмы».

«Партия «Зеленых» не имеет достаточной компетенции в России. «Зеленые» политики не налаживали связи с РФ в последние годы, и это также может повлиять на курс нового правительства», - заключил он.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В июле 2021 года США объявили о достижении соглашения с Германией по «Северному потоку - 2» (американская администрация долгое время выступала против проекта и ввела серию санкций). Соглашение предполагает введение санкций Германией, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».

Президент США Джо Байден отмечал, что остановить «Северный поток-2», завершенный на «99 процентов», было невозможно. 10 сентября в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода полностью завершено.