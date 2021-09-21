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Глава МИД Франции намерен на неделе обсудить с Лавровым Украину, Афганистан и Иран

ТАССиещё 4
43 минуты назад

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан планирует на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым иранскую ядерную сделку, а также ситуацию на Украине и в Афганистане. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Глава МИД Франции рассказал о предстоящей встрече с Лавровым
Фото: ТАССТАСС

"Я также обсужу этот вопрос с Россией и Китаем, в частности с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым я встречусь на этой неделе. Мы также будем говорить об Афганистане и Украине", - сказал он.

Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что на этой неделе дипломатам удастся "придать позитивный импульс" для продолжения США и Ираном переговоров по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и группой "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) по восстановлению СВПД в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана.

Решение о выходе из СВПД принял в 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп. Его сменщик на посту главы государства Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в эту ядерную сделку, которая была подписана группой "пять плюс один" с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок.

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