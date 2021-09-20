Талибы приказали быть дома занятым на «мужских» работах женщинам

Талибы ( движение «Талибан» террористическая организация запрещена в России ) в приказали женщинам, занятых на должностях, которые могут занимать мужчины, быть дома и не выходить на работу. Об этом заявил и.о. мэра города Молави Хамдулла Номани, передает РИА Новости .

«Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу», — сказал он, подчеркнув, что эти женщины ходят на работу каждый день. Речь идет о работающих, например, в женских городских туалетах.

Глава города добавил, что в районах и в центральном офисе есть женщины-служащие, поскольку их нельзя заменить мужчинами. Однако в тех случаях, когда женщин могут заменить мужчины, они должна оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. При этом зарплата им будет выплачиваться.