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Талибы приказали быть дома занятым на «мужских» работах женщинам

Lenta.ruиещё 1
33 минуты назад

Талибы (движение «Талибан» террористическая организация запрещена в России) в приказали женщинам, занятых на должностях, которые могут занимать мужчины, быть дома и не выходить на работу. Об этом заявил и.о. мэра города Молави Хамдулла Номани, передает РИА Новости.

Талибы приказали быть дома занятым на «мужских» работах женщинам
Фото: ReutersReuters

«Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу», — сказал он, подчеркнув, что эти женщины ходят на работу каждый день. Речь идет о работающих, например, в женских городских туалетах.

Глава города добавил, что в районах и в центральном офисе есть женщины-служащие, поскольку их нельзя заменить мужчинами. Однако в тех случаях, когда женщин могут заменить мужчины, они должна оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. При этом зарплата им будет выплачиваться.

Ранее талибы разрешили женщинам учиться в университетах, но обязали их носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах ради «защиты национальных и исторических ценностей».

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