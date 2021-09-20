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Наблюдатели из Франции и Китая высоко оценили уровень организации выборов в России

Елена Прошина
14 минут назад

Выборы в Государственную Думу РФ были проведены на высшем уровне. Остальным странам стоит взять пример с организации избирательного процесса в России. Об этом заявил Жан-Лин Лакапель, французский политик и депутат Европейского парламента. Такую же позицию приняли китайские дипломаты, выступавшие в качестве наблюдателей. Об этом сообщает ТАСС и News.ru.

За рубежом высоко оценили уровень организации выборов в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лакапель отдельно отметил меры, которые приняли для комфорта граждан с ограниченной подвижностью. Это голосование на дому и различные средства, которые дали этим людям возможность посетить избирательный участок.

Тьерри Мариани, депутат Европейского парламента и руководитель делегации международных наблюдателей, похвалил усиленные меры безопасности во время избирательного процесса, например, камеры наблюдения. По его словам, в других странах, в том числе во Франции, такое встречается редко.

Стефан Равье, член Сената Франции, восхитился высокой вовлеченностью молодежи в избирательный процесс. Также он дал положительную оценку использованию мобильных урн, которых нет во французской практике.

Наблюдатели из Китая в свою очередь отметили, что все процедуры соответствовали Конституции РФ, законам и нормативным актам. В посольстве подчеркнули, что организация выборов в Госдуму в России была профессиональная и последовательная.

В мире,Политика,Тьерри Мариани,Европарламент,Госдума,
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