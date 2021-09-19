Политолог спрогнозировал выход Франции из НАТО после 2022 года

Политолог Александр Рар в интервью «МК» рассказал, при каком условии Франция выйдет из НАТО. По его мнению, при действующем президенте Эммануэле Макроне такой шаг вряд ли возможен, поскольку он считается приверженцем трансатлантических идей. Однако в мае 2022 года в стране состоятся президентские выборы, и после них Франция может выйти из блока.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если главой государства станет лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, то такой вариант вполне возможен», - заявил политолог.

По его мнению, Франция не захочет быть изолированной державой. Поэтому Париж постарается заключить договор с новым немецким канцлером о выстраивании совместной европейской политики, независимой от Вашингтона.

Рар считает, что французы будут убеждать немцев и других европейцев в том, что американцам «наплевать на дальнейшую судьбу Запада», и надо «действовать как объединенная Европа, а не как вассал Америки».

Политолог отметил, что интересы США всегда были превыше солидарности внутри трансатлантического блока. Поэтому отношения в НАТО будут со временем только ухудшаться, и Америка отодвинется от Европы.

Локомотивом антиамериканских настроений будет именно Франция поскольку «элиты в ФРГ насквозь пропитаны трансатлантическим духом». Германия всегда будет «бежать за Америкой и просить не бросать ее».

Но как на раскол НАТО будет реагировать остальная Европа, пока неясно.