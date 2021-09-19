Sohu: План Киева по ликвидации ВМФ РФ приведет к уничтожению Украины

Обозреватель китайского портала Sohu оценил план директора украинской НПК «Кливер» Оксаны Врублевской по минированию Черного моря, чтобы уничтожить там российские корабли.
По мнению автора, идея неплохая, но реализовать ее будет сложно. Поскольку в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной противостояние не ограничится морскими столкновениями. За действиями Киева обязательно последует мощный ответ Москвы, который приведет к уничтожению соседнего государства, считает колумнист.
Поэтому, он полагает, что Украина не намерена перейти от слов к делу. Данное заявление - лишь попытка побряцать оружием на фоне стремления Украины в НАТО.
Врублевская заявила, что в Черном море нужно расставить мины, чтобы уничтожить российский ВМФ. Это стало бы самым эффективным и дешевым способом войны с Россией, сказала она.
В августе президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.