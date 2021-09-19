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Sohu: План Киева по ликвидации ВМФ РФ приведет к уничтожению Украины

Ювелина Бернст
32 минуты назад

Обозреватель китайского портала Sohu оценил план директора украинской НПК «Кливер» Оксаны Врублевской по минированию Черного моря, чтобы уничтожить там российские корабли.

Sohu: План Киева по ликвидации ВМФ РФ приведет к уничтожению Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению автора, идея неплохая, но реализовать ее будет сложно. Поскольку в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной противостояние не ограничится морскими столкновениями. За действиями Киева обязательно последует мощный ответ Москвы, который приведет к уничтожению соседнего государства, считает колумнист.

Поэтому, он полагает, что Украина не намерена перейти от слов к делу. Данное заявление - лишь попытка побряцать оружием на фоне стремления Украины в НАТО.

Врублевская заявила, что в Черном море нужно расставить мины, чтобы уничтожить российский ВМФ. Это стало бы самым эффективным и дешевым способом войны с Россией, сказала она.

В августе президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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