В Киеве активисты оскорбляют пришедших проголосовать россиян

Около посольства России в Киеве несколько человек устроили акцию, оскорбляя людей, пришедших проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом сообщают РИА Новости.
Изначально около дипмиссии проводили одиночный пикет. Позже к пикетчику присоединилось еще несколько человек, один из которых начал выкрикивать оскорбления в адрес россиян, стоящих в очереди на голосование.
Российские граждане на Украине могут проголосовать на избирательных участках, открытых в посольстве, а также консульствах РФ. Участки открыты в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.
17 сентября МИД Украины выразил свой протест в связи с проведением выборов в Госдуму на территории Крыма и Донбасса. В ведомстве назвали проведение выборов на этих территориях незаконным и заявили, что голосование жителей там «существенно исказит результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность».