В Киеве активисты оскорбляют пришедших проголосовать россиян

Около посольства России в Киеве несколько человек устроили акцию, оскорбляя людей, пришедших проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом сообщают РИА Новости.

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Изначально около дипмиссии проводили одиночный пикет. Позже к пикетчику присоединилось еще несколько человек, один из которых начал выкрикивать оскорбления в адрес россиян, стоящих в очереди на голосование.

Российские граждане на Украине могут проголосовать на избирательных участках, открытых в посольстве, а также консульствах РФ. Участки открыты в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.