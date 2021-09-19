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Хулиганы устроили акцию у посольства России на Украине

Роман Кирьянов
1 час назад

Около посольства России в Киеве несколько человек устроили акцию, оскорбляя людей, пришедших проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом сообщают РИА Новости.

В Киеве активисты оскорбляют пришедших проголосовать россиян
Фото: ТАССТАСС

Изначально около дипмиссии проводили одиночный пикет. Позже к пикетчику присоединилось еще несколько человек, один из которых начал выкрикивать оскорбления в адрес россиян, стоящих в очереди на голосование.

Российские граждане на Украине могут проголосовать на избирательных участках, открытых в посольстве, а также консульствах РФ. Участки открыты в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.

17 сентября МИД Украины выразил свой протест в связи с проведением выборов в Госдуму на территории Крыма и Донбасса. В ведомстве назвали проведение выборов на этих территориях незаконным и заявили, что голосование жителей там «существенно исказит результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность».

В мире,Госдума,МИД,
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