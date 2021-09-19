NYT узнала подробности убийства иранского физика-ядерщика «Моссадом»

Известный иранский физик-ядерщик, замглавы Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит около года назад израильской спецслужбой «Моссад» с помощью пулемета с искусственным интеллектом. Подробности покушения приводит газета The New York Times.

Фото: ТАСС / Zuma ТАСС / Zuma

Фахризаде погиб в после расстрела его машины вблизи Тегерана 27 ноября 2020. Издание сообщает, что «исполнителем» убийства, организованного израильской разведкой «Моссад», стал роботизированный пулемет. Для его создания бельгийский пулемет FN MAG калибра 7,62 мм, обладающий скорострельностью 600 выстрелов в минуту, установили на подвижную платформу с сервоприводами.

Ее движения контролировало программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта. Общее управление роботом осуществлялось через спутник. Вся конструкция весила около тонны и поэтому израильтяне доставили ее в Иран по частям. Там робота смонтировали в кузове пикапа и снабдили большим количеством взрывчатки – чтобы после выполнения им поставленной задачи замести следы.