В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Байден запросил переговоры с Макроном на фоне «подлодочного» кризиса

Елена Прошина
27 минут назад

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил о том, что президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон в ближайшее время проведут переговоры на тему отказа Австралии от закупки французских подлодок в пользу американских. Об этом он заявил в эфире телеканала BFM.

Байден запросил переговоры с Макроном на фоне «подлодочного» кризиса
Фото: ТАССТАСС

«Американский президент предложил главе государства провести телефонные переговоры в ближайшие дни, чтобы двигаться вперед на фоне серьезного дипломатического кризиса между Францией, Австралией и США», - сказал Атталь.

Речь идет о скандале вокруг нового военного альянса AUKUS, состоящего из США, Великобритании и Австралии. О его создании стало известно 15 сентября. Одновременно Австралия объявила о разрыве контракта с французской компанией Naval Group на изготовление для австралийских ВМС 12 ударных подлодок класса Barracuda. Его сумма составляла 56 миллиардов евро. Вместо этого, Австралия решила приобрести американские субмарины с ядерной силовой установкой. В ответ Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций.

Атталь заявил, что телефонные переговоры Макрона с Байденом будут посвящены кризису, в центре которого оказались стратегические интересы его страны. По его словам, Франция является участником процессов Индо-Тихоокеанского региона, где расположена ее заморская территория - Новая Каледония.

«Там живут французы, там расквартированы французские военные», - подчеркнул Атталь.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители