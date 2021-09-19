Байден запросил переговоры с Макроном на фоне «подлодочного» кризиса

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил о том, что президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон в ближайшее время проведут переговоры на тему отказа Австралии от закупки французских подлодок в пользу американских. Об этом он заявил в эфире телеканала BFM.

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«Американский президент предложил главе государства провести телефонные переговоры в ближайшие дни, чтобы двигаться вперед на фоне серьезного дипломатического кризиса между Францией, Австралией и США», - сказал Атталь.

Речь идет о скандале вокруг нового военного альянса AUKUS, состоящего из США, Великобритании и Австралии. О его создании стало известно 15 сентября. Одновременно Австралия объявила о разрыве контракта с французской компанией Naval Group на изготовление для австралийских ВМС 12 ударных подлодок класса Barracuda. Его сумма составляла 56 миллиардов евро. Вместо этого, Австралия решила приобрести американские субмарины с ядерной силовой установкой. В ответ Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций.

Атталь заявил, что телефонные переговоры Макрона с Байденом будут посвящены кризису, в центре которого оказались стратегические интересы его страны. По его словам, Франция является участником процессов Индо-Тихоокеанского региона, где расположена ее заморская территория - Новая Каледония.