Эрдоган сообщил о предложении Пашиняна встретиться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Грузии передал ему предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече, сообщает азербайджанское информагентство АРА.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эрдоган сказал, что если Пашинян хочет встретиться с ним, то Армения должна предпринять позитивные шаги. Турецкая сторона, по его словам, открыта для встреч. Если эта встреча состоится, то и Турция установит дипломатические отношения, добавил президент Турции.

Он также выразил надежду на то, что трудности в азербайджано-армянских отношениях будут преодолены с открытием Зангезурского коридора.