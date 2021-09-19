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Эрдоган сообщил о предложении Пашиняна встретиться

Ювелина Бернст
31 минуту назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Грузии передал ему предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече, сообщает азербайджанское информагентство АРА.

Эрдоган сообщил о предложении Пашиняна встретиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эрдоган сказал, что если Пашинян хочет встретиться с ним, то Армения должна предпринять позитивные шаги. Турецкая сторона, по его словам, открыта для встреч. Если эта встреча состоится, то и Турция установит дипломатические отношения, добавил президент Турции.

Он также выразил надежду на то, что трудности в азербайджано-армянских отношениях будут преодолены с открытием Зангезурского коридора.

Данное заявление прозвучало на пресс-конференции перед визитом Эрдогана в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

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