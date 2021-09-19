Глава МИД Франции анонсировал изменения в НАТО

Руководитель французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в связи с организацией альянса AUKUS и разрывом франко-австралийского контракта на постройку подлодок, взаимоотношения внутри НАТО будут изменены. Об этом со ссылкой на эфир французского телеканала France 2 сообщает «Московский комсомолец».
Ле Дриан заявил, что предварительных консультаций с Франции по поводу создания альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией не проводилось. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон инициировал в рамках НАТО обсуждение сложившейся ситуации.
Ле Дриан Утверждает, что на следующем саммите НАТО в Мадриде члены союза будут разрабатывать новую стратегическую концепцию альянса.
Ранее стало известно о создании нового оборонного партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Одновременно Австралия объявила о разрыве контракта с французской компанией Naval Group на изготовление для австралийских ВМС 12 ударных подлодок класса Barracuda. Его сумма составляла 56 миллиардов евро. Вместо этого, Австралия решила приобрести американские субмарины с ядерной силовой установкой. В ответ Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций. Кроме того, французское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало случившееся как «двуличие, презрение и ложь».