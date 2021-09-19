Глава МИД Франции анонсировал изменения в НАТО

Руководитель французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в связи с организацией альянса AUKUS и разрывом франко-австралийского контракта на постройку подлодок, взаимоотношения внутри НАТО будут изменены. Об этом со ссылкой на эфир французского телеканала France 2 сообщает «Московский комсомолец».

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Ле Дриан заявил, что предварительных консультаций с Франции по поводу создания альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией не проводилось. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон инициировал в рамках НАТО обсуждение сложившейся ситуации.

Ле Дриан Утверждает, что на следующем саммите НАТО в Мадриде члены союза будут разрабатывать новую стратегическую концепцию альянса.