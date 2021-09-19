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В мире может появиться «второй Евросоюз»

News.ru
27 минут назад

На открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) президент Эквадора Гильермо Лассо предложил выстроить интеграционные процессы между латиноамериканскими странами и государствами Карибского бассейна по принципу Евросоюза. Об этом пишет MK.ru.

В мире может появиться «второй Евросоюз»
Фото: ReutersReuters

Глава Эквадора призвал лидеров соседних стран отказаться от идеологических разногласий. По его мнению, только так можно начать строить отношения, основываясь на прагматизме. При этом Лассо отметил, что в новом союзе, прежде всего, нужно развивать экономическую интеграцию и лишь затем политическую.

Он добавил, что с появлением общего рынка, новый союз позволит «нарастить богатства» и привлечь внимание всего мира. В качестве примера конструктивных межгосударственных отношений, президент Эквадора рассказал про успешную борьбу с коронавирусом в его стране. Благодаря конструктивному сотрудничеству с Россией, США, Китаем и отдельными странами ЕС, в республике удалось решить вопрос с вакцинацией.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объяснил, почему Париж не стал отзывать посла из Лондона. Он обозвал британцев «оппортунистами» и отметил, что консультироваться с послом в Великобритании просто не было смысла.

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