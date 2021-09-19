Австралийцы высмеяли решение Франции отозвать посла

Австралийский новостной портал News.com.au опубликовал на своём сайте материал, который посвящён отзыву Францией посла из Канберры после окончания контракта на подводные лодки. В материале говорится, существуют опасения, что Франция вновь может нанести серьёзный удар. Данная публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом издания в Facebook. Они высмеяли решение Парижа.

Фото: pixabay pixabay

Как отмечается, под угрозой могут оказаться будущие торговые соглашения и военные связи между двумя странами.

И круассаны свои заберите, серьёзно, это наша национальная безопасность, мы принимаем решение. Нам не нужна второсортная техника, — написал один из пользователей Сети.

«Французы думают, что на горизонте маячит конфликт, и быстро отступают»; «Резкий шаг? Попросили своих послов приехать домой для беседы. Ну и что?»; «Франции не помешало бы напомнить, что, защищая её, погибло больше австралийцев, чем при защите Австралии», — писали в комментариях.

Ранее член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина оценила создание альянса AUKUS и скандал с отзывом российского посла из США. По её мнению, действия США в отношении своих союзников сопровождаются не только экономическим ущербом, но и геополитическим унижением. Она также напомнила, что ситуация развернулась на фоне грядущих президентских выборов во Франции, где действующий глава государства Эммануэль Макрон хотел бы представить себя согражданам в качестве политика, возвращающего Франции позиции ведущей державы мира.

В ночь на 16 сентября США, Великобритания и Австралия объявили, что собираются создать новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.