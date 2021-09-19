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Австралийцы высмеяли решение Франции отозвать посла

News.ru
10 минут назад

Австралийский новостной портал News.com.au опубликовал на своём сайте материал, который посвящён отзыву Францией посла из Канберры после окончания контракта на подводные лодки. В материале говорится, существуют опасения, что Франция вновь может нанести серьёзный удар. Данная публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом издания в Facebook. Они высмеяли решение Парижа.

Австралийцы высмеяли решение Франции отозвать посла
Фото: pixabaypixabay

Как отмечается, под угрозой могут оказаться будущие торговые соглашения и военные связи между двумя странами.

И круассаны свои заберите, серьёзно, это наша национальная безопасность, мы принимаем решение. Нам не нужна второсортная техника, — написал один из пользователей Сети.

«Французы думают, что на горизонте маячит конфликт, и быстро отступают»; «Резкий шаг? Попросили своих послов приехать домой для беседы. Ну и что?»; «Франции не помешало бы напомнить, что, защищая её, погибло больше австралийцев, чем при защите Австралии», — писали в комментариях.

Ранее член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина оценила создание альянса AUKUS и скандал с отзывом российского посла из США. По её мнению, действия США в отношении своих союзников сопровождаются не только экономическим ущербом, но и геополитическим унижением. Она также напомнила, что ситуация развернулась на фоне грядущих президентских выборов во Франции, где действующий глава государства Эммануэль Макрон хотел бы представить себя согражданам в качестве политика, возвращающего Франции позиции ведущей державы мира.

В ночь на 16 сентября США, Великобритания и Австралия объявили, что собираются создать новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.

Во Франции посчитали такой шаг «ножом в спину». После этого Париж отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.

В мире,Эммануэль Макрон,Елена Панина,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
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