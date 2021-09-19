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Латинскую Америку предложили объединить по принципу Евросоюза

Газета.Ruиещё 1
20 минут назад

Президент Эквадора Гильермо Лассо считает, что выстраивать интеграционные процессы между государствами Латинской Америки и Карибского бассейна следует по принципу Европейского союза.

В Латинской Америке захотели создать свой «Евросоюз»
Фото: www.gazeta.ruwww.gazeta.ru

Соответствующее предложение он сделал на открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), передает ТАСС. Как заявил политик, прежде всего нужно развивать экономическую интеграцию, и только потом политическую, потому что тогда страны региона будут иметь общий рынок, позволяющий "наращивать богатства" и привлекать внимание всего мира.

Также эквадорский лидер отметил, что прагматический подход и отказ от "идеологических клубов и партийного этикета" позволил его государству добиться успеха в вакцинации населения от коронавируса. По его словам, это было достигнуто благодаря "успешному сотрудничеству с Китаем, Россией, США и отдельными странами ЕС".

На момент создания CELAC в конце 2011 года участниками организации являлись 33 из 35 стран Америки, за исключением США и Канады. В январе 2020 года свое участие в деятельности этой структуры приостановила Бразилия.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страны Латинской Америки должны объединиться в подобие ЕС, но привязанное к их истории, реальности и идентичности. До этого эксперты заявили, что "радикальный социализм советского типа" в Латинской Америке, вероятно, уходит в историю и больше не имеет перспектив.

В мире,Гильермо Лассо,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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