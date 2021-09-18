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МИД Франции обвинил США во лжи

Lenta.ru
48 минут назад

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала «France 2» назвал неправдой заявления о том, что Вашингтон предварительно обсуждал с Парижем планы по созданию Австралией подлодок по соглашению AUKUS и разрыв контракта с Францией. Его цитирует РИА Новости.

МИД Франции обвинил США во лжи
Фото: ReutersReuters

«Я слышал комментарии о том, что у нас были обсуждения с США до объявления (о соглашении, — прим. Ленты.ру). Это неправда», — сказал Ле Дриан.

Министр отметил, что в этой сделке проявились «двуличие, презрение и ложь» союзников Франции.

Ранее Франция впервые в истории отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций. Причиной для этого шага стало заключение между США, Британией и Австралией соглашения об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS. Он предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем.

Австралия отреагировала на решение Франции отозвать посла

Кроме того, Австралия по этому контракту будет строить подводные лодки, хотя еще несколько лет назад заключила соглашение с французской компанией Naval Group на производство 12 субмарин на 90 миллиардов австралийских долларов.
В мире,Жан-Ив Ле Дриан,МИД,РИА Новости,Lenta.ru,
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