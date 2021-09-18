МИД Франции обвинил США во лжи

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала «France 2» назвал неправдой заявления о том, что Вашингтон предварительно обсуждал с Парижем планы по созданию Австралией подлодок по соглашению AUKUS и разрыв контракта с Францией. Его цитирует РИА Новости .

«Я слышал комментарии о том, что у нас были обсуждения с США до объявления (о соглашении, — прим. Ленты.ру). Это неправда», — сказал Ле Дриан .

Ранее Франция впервые в истории отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций. Причиной для этого шага стало заключение между США, Британией и Австралией соглашения об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS. Он предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем.