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Продюсера Армена Григоряна ранили в ходе протестов в Армении

Майк Габриелян
31 минуту назад

Кинопродюсер Армен Григорян получил тяжелую травму во время акции протеста в Ереване. Об этом сообщил депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Казинян, передает «Спутник Армения».

Продюсера Армена Григоряна ранили в ходе протестов в Армении
Фото: СкриншотСкриншот

По словам Казиняна, у Армена Григоряна серьезная травма плеча, ему оказывают помощь врачи. Известно, что продюсера отправили на машине скорой помощи в первую больницу города.

Григорян уже написал заявление о преступлении в связи с «незаконными действиями полиции», пишет «Взгляд» со ссылкой на РИА «Новости».

Сторонники оппозиции, в числе которых был Григорян, вышли на акцию протеста против «красочных мероприятий», планирующихся к празднованию независимости Армении.

Подготовка торжеств вызвала негодование родственников погибших в ходе войны в Карабахе. Они потребовали отменить мероприятия.

Накануне акция протеста прошла на площади Республики. Манифестантов разогнала полиция. Более 20 человек были задержаны.

Власти страны заявили, что слова премьера о празднестве были неверно истолкованы и стали предметом «неуместной спекуляции».

В мире,Армен Григорян,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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