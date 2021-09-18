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Врач назвал необходимое количество прививок для защиты от COVID-19

Ювелина Бернст
28 минут назад

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что полный цикл вакцинации от коронавируса может потребовать трех прививок. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на The Telegraph.

Врач назвал необходимое количество прививок для защиты от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, в конечном итоге, когда мы оглянемся на это, будет так, что правильный режим будет включать третий укол», — заявил Фаучи.

Это касается по крайней мере мРНК вакцин таких, как Pfiser, уточнил врач. По его предположениям, две дозы нужно будет поставить с разницей 3-4 недели, третью - через несколько месяцев.

Фаучи также добавил, что предсказать сроки окончания пандемии сложно, однако есть надежда, что она закончится весной.

Накануне в России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса.

В мире,Энтони Фаучи,
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