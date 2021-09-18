Врач назвал необходимое количество прививок для защиты от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что полный цикл вакцинации от коронавируса может потребовать трех прививок. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на The Telegraph.

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«Я думаю, в конечном итоге, когда мы оглянемся на это, будет так, что правильный режим будет включать третий укол», — заявил Фаучи.

Это касается по крайней мере мРНК вакцин таких, как Pfiser, уточнил врач. По его предположениям, две дозы нужно будет поставить с разницей 3-4 недели, третью - через несколько месяцев.

Фаучи также добавил, что предсказать сроки окончания пандемии сложно, однако есть надежда, что она закончится весной.