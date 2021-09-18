Дипломат: Франция накажет Британию за срыв сделки по подлодкам

Бывший британский посол в Париже Питер Риккетс заявил, что Великобритания не избежит ответных мер со стороны Франции из-за срыва контракта по подлодкам для Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.
Лорд Риккетс напомнил, что накануне Париж отозвал послов из Австралии и США. Французский посланник в Лондоне пока остается на месте. Но дальнейшие негативные последствия для Британии неминуемы.
«Это сигнал, что Париж считает Вашингтон и Канберру главарями заговора, а Лондон — сообщником. Ожидайте дальнейших французских мер, целью которых станут интересы всех трех стран», - заявил Риккетс.
На этой неделе разразился скандал между Францией и Австралией, поддерживаемой США и Британией. Австралия неожиданно расторгла контракт на 56 миллиардов евро с французской корпорацией Naval Group на производство 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda.
Расторжение связано с тем, что США и Великобритания пообещали передать Канберре технологии строительства атомных субмарин. Три страны создали новый союз AUKUS, чтобы совместно противостоять Китаю в тихоокеанском регионе.
Накануне глава МИД Франции Ле Дриан назвал отказ австралийцев от субподряда на 56 миллиардов евро «ножом в спину» и «недопустимым поведением».
«По просьбе президента республики я решил немедленно отозвать наших двух послов в США и Австралии в Париж для консультаций». – сказал Ле Дриан.