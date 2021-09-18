СМИ: Талибы лишили узбекский язык статуса официального в Афганистане

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) опубликовало временный закон, по которому узбекский язык исключен из перечня официальных государственных языков Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости» на источник в движении.

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В новом афганском законе, названном «Основы», устанавливается, что официальной религией на территории Афганистана является суннитский ислам ханафитского мазхаба. Государственными языками теперь считаются только пушту и дари. До захвата талибами власти в стране статус официального имел и узбекский язык. Его используют многие жители северных провинций страны.

Согласно «Основам», в Афганистане организуется совет исламских юристов и высший совет. В последнем будут принимать участие политики, ученые и священники от каждой провинции.

Документ устанавливает, что главой исполнительной власти Афганистана станет президент. Его должны избирать граждане и члены высшего совета. Прозрачность выборов обеспечит избирательная комиссия, которую создадут позднее. В отличии от ранее существовавшей в Афганистане государственной системы, новая власть упраздняет понятие «депутатской неприкосновенности».