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В Австралии толпа противников локдауна смела кордон полицейских: видео

Елена Прошина
1 час назад

В интернете появился видеоролик из Австралии, на котором митингующие против коронавирусных ограничений сметают полицейский заслон. Видео опубликовал австралийский телеканал 9news.

На видео, снятом с балкона одного из зданий австралийского Мельбурна, видно, как многотысячная толпа движется по улице в сторону цепочки полицейских, перегородивших ей путь. В момент, когда граждане подходят вплотную к служителям закона, начинается драка и полицейское оцепление рассыпается под напором митингующих. После этого люди бегут вдоль по проезжей части, а некоторые полицейские тщетно пытаются их остановить.

Ранее сообщалось, что во многих городах Австралии тысячи местных жителей вышли на уличные шествия в знак протеста против локдауна, который вводят власти в связи с распространением коронавируса в стране. Сообщается, что 18 сентября в Австралии зарегистрировано 1880 новых случаев заболевания.

В результате столкновений полиции и протестующих в Мельбурне пострадали около десятка правоохранителей. Были задержаны 235 человек. Для подавления массовых выступления в центре города были задействованы порядка 2000 полицейских.

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