Обезьяна украла сумку у туристки и попала на видео

Обезьяна в китайском национальном лесном парке Чжанцзяцзе, провинция Хунань, украла сумку у туристки. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.
На записи видно, как женщина танцует и поет на деревянном помосте смотровой площадки. Неожиданно в кадр попадает макака.
Вторая женщина, которая снимала происходящее, начинает кричать, когда обезьяна убегает с сумкой и перепрыгивает через деревянные перила, чтобы спуститься вниз с горы. Жертве ограбления пришлось подкупить примата едой, чтобы вернуть свои вещи.