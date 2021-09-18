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Обезьяна украла сумку у туристки и попала на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

Обезьяна в китайском национальном лесном парке Чжанцзяцзе, провинция Хунань, украла сумку у туристки. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как женщина танцует и поет на деревянном помосте смотровой площадки. Неожиданно в кадр попадает макака.

Вторая женщина, которая снимала происходящее, начинает кричать, когда обезьяна убегает с сумкой и перепрыгивает через деревянные перила, чтобы спуститься вниз с горы. Жертве ограбления пришлось подкупить примата едой, чтобы вернуть свои вещи.

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