Пентагон извинился за «трагическую ошибку» в Кабуле

В Вашингтоне рассказали об итогах расследования ракетного удара с американского беспилотника по Кабулу 29 августа. Официальные извинения за эту ошибочную атаку принес глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи. Его слова приводит ТАСС.

«Я в настоящий момент с уверенностью могу сказать, что не менее 10 гражданских лиц, в том числе до семи детей, были трагически убиты в результате этого удара. Наше расследование привело к выводу, что удар был ошибкой», - заявил в ходе брифинга Макензи.

В американском оборонном ведомстве считают, что во время ракетной атаки беспилотника США по Кабулу 29 августа лица из группировки «Исламское государство в Хорасане» (подразделение «Исламского государства» - запрещенной в РФ террористической организации) не пострадали.

Американский генерал сообщил, что расследование пришло к выводу: машина, ставшая целью атаки и погибшие в ее результате люди, не были связаны с террористами или как-то могли угрожать американцам.

Он также добавил, что Пентагон изучает возможность выплаты компенсаций семьям погибших.