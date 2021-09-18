Пентагон извинился за «трагическую ошибку» в Кабуле

В Вашингтоне рассказали об итогах расследования ракетного удара с американского беспилотника по Кабулу 29 августа. Официальные извинения за эту ошибочную атаку принес глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи. Его слова приводит ТАСС.
«Я в настоящий момент с уверенностью могу сказать, что не менее 10 гражданских лиц, в том числе до семи детей, были трагически убиты в результате этого удара. Наше расследование привело к выводу, что удар был ошибкой», - заявил в ходе брифинга Макензи.
В американском оборонном ведомстве считают, что во время ракетной атаки беспилотника США по Кабулу 29 августа лица из группировки «Исламское государство в Хорасане» (подразделение «Исламского государства» - запрещенной в РФ террористической организации) не пострадали.
Американский генерал сообщил, что расследование пришло к выводу: машина, ставшая целью атаки и погибшие в ее результате люди, не были связаны с террористами или как-то могли угрожать американцам.
Он также добавил, что Пентагон изучает возможность выплаты компенсаций семьям погибших.
Ранее сообщалось, что 29 августа американской ракетой была уничтожена машина, которой управлял 43-летний афганец Земари Ахмади. Он с 2006 года трудился инженером в кабульском филиале американской благотворительной организации Nutrition and Education International. В общей сложности, жертвами удара стали 10 человек, из них семеро – дети.