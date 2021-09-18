Речь идет о судебном деле, инициированном Налоговой службой США зимой 2020 года против Олега Тинькова. Американские чиновники сочли, что в 2013 году бизнесмен занизил свои доходы и состояние в своей налоговой декларации. В тот момент TCS Group Holding PLC разместила свои акции на Лондонской фондовой бирже. Тогда Тиньков владел акциями группы. Их стоимость, по мнению американского налогового ведомства, составляла около 1 млрд. долларов. Практически сразу же после выхода TCS на биржу Тиньков отказался от американского гражданства. Однако и после этого бывший гражданин США должен был отчитаться перед налоговой службой страны о своих доходах. В результате этой коллизии по американским законам оказалось, что Тиньков подал недостоверную декларацию, согласно которой его доход составил менее 206 000 долларов.