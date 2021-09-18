Минюст США и представители основателя TCS Group Олега Тинькова договорились об урегулировании налоговых претензий со стороны американских властей к российскому бизнесмену. Об этом сообщает РБК со ссылкой на судебные документы.
«Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии», — в частности сказано в документах, направленных Минюстом США и адвокатами Тинькова в суд Калифорнии.
Речь идет о судебном деле, инициированном Налоговой службой США зимой 2020 года против Олега Тинькова. Американские чиновники сочли, что в 2013 году бизнесмен занизил свои доходы и состояние в своей налоговой декларации. В тот момент TCS Group Holding PLC разместила свои акции на Лондонской фондовой бирже. Тогда Тиньков владел акциями группы. Их стоимость, по мнению американского налогового ведомства, составляла около 1 млрд. долларов. Практически сразу же после выхода TCS на биржу Тиньков отказался от американского гражданства. Однако и после этого бывший гражданин США должен был отчитаться перед налоговой службой страны о своих доходах. В результате этой коллизии по американским законам оказалось, что Тиньков подал недостоверную декларацию, согласно которой его доход составил менее 206 000 долларов.
В рамках инициированного американцами судебного дела Тинькова хотели экстрадировать из Великобритании, где он тогда находился, в США. Этого не произошло из-за того, что предприниматель проходил в Британии лечение от онкологического заболевания.