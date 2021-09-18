В Китае допустили создание COVID-19 на американской базе

Чэнь Сюй, постоянный представитель КНР при женевской штаб-квартире ООН, отправил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) письмо с просьбой проверить американские биолаборатории в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина. Эти инспекции необходимо провести в рамках расследования происхождения пандемии COVID-19. Об это пишет ТАСС со ссылкой на Global Times.

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Как сообщает издание, это первый формальный запрос Китая по дипломатическим каналам в адрес ВОЗ. К обращению китайского дипломата к Тедросу Аданому Гебрейесусу, главе ВОЗ, было приложено коллективное письмо 25 млн интернет-пользователей из Китая.

Дипломат Чэнь Сюй подчеркнул, что гипотеза о попадании SARC-CoV-2 в человеческую популяцию из-за утечки из Уханьского института вирусологии маловероятна. По его словам, если общественность так настаивает, что версия с лабораторной утечкой имеет место быть, то стоит обратить внимание на лаборатории США и подвергнуть их открытому расследованию.