Итальянские эксперты, которые работают в рамках Ситуационного центра Общественной палаты, считают организацию голосования на выборах в России невероятно четкой и комфортной для граждан. Об этом пишет официальный телеграм-канал Общественной палаты России.

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Раффаэль Карфи, ответственный секретарь регионального отделения итальянской партии «Лига Севера», отметил, что многие международные эксперты с восхищением наблюдают за организацией этого масштабного мероприятия. Он подчеркнул, что наблюдатели были потрясены многими деталями и новшествами, которые еще не добрались до Италии. Кафри заявил, что для их страны формат российских выборов станет позитивным опытом.

Как он утверждает, наблюдение за организацией выборов позволит совершить культурный обмен между Россией и Италией.

Кафри также отметил большую общественную активность. По его словам, на избирательные участки приходят много людей с хорошим настроением. Он надеется, граждане России сделают правильный выбор, который приблизит их к светлому будущему.

«Это то, чего мы вам желаем», – сказал Карфи.