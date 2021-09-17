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Украину снова предложили переименовать и разделить на земли

Lenta.ruиещё 1
34 минуты назад

Украину стоило бы переименовать. С таким предложением снова выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет «Страна.ua». Он предложил переименовать страну в «Объединенные земли Украины» и упразднить ее регионы в пользу сформированных на основе языка и культуры территорий.

Украину предложили переименовать и разделить на земли
Фото: Иван Коваленко / КоммерсантъИван Коваленко / Коммерсантъ

По его словам, территория республики издавна была представлена различными географически обособленными районами со своей историей, микрокультурой, языком и субэтносами. Чиновник указал, что властям стоило бы пересмотреть областное и районное деление страны и разделить ее на земли.

«"Объединенные земли Украины" можно было бы назвать. Тут широкий простор. Мы похожи на Австрию и Германию, которые меряют землями. У нас тоже надо мерять землями», — сказал Арестович.

Является ли его предложение шуточным, советник в очередной раз не пояснил.

Ранее Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он также указал, что у России необходимо отобрать бренд «русских», поскольку, по его мнению, именно Украина и является Русью, а Россия, по его словам, лишь с «натяжкой» может претендовать на это наследие.

«Русь — это мы (...) русы, русины (...) Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — утверждал чиновник.

В мире,Алексей Арестович,Украина,
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