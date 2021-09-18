Украина захотела перевести крымскотатарский алфавит на латиницу

"Это составляющая системной работы, которая началась в прошлом году. Крымскотатарский народ 30 лет назад решил изменить графику алфавита, поскольку латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков", - говорится в сообщении.

Там же говорится, что это уже сделали Азербайджан, Туркмения и Узбекистан, который одновременно использует два варианта графика. В правительстве Украины считают, что латиница позволяет лучше интегрироваться в цифровые платформы. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал отказаться от использования кириллицы в украинском языке и перейти на латиницу.