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Украина хочет утвердить алфавит крымскотатарского языка на латинице

Газета.Ruиещё 4
21 минуту назад

Правительство Украины планирует утвердить алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики, сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.

Украина захотела перевести крымскотатарский алфавит на латиницу
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

"Это составляющая системной работы, которая началась в прошлом году. Крымскотатарский народ 30 лет назад решил изменить графику алфавита, поскольку латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков", - говорится в сообщении.

Там же говорится, что это уже сделали Азербайджан, Туркмения и Узбекистан, который одновременно использует два варианта графика. В правительстве Украины считают, что латиница позволяет лучше интегрироваться в цифровые платформы. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал отказаться от использования кириллицы в украинском языке и перейти на латиницу.

Бывший руководитель МИД Украины Павел Климкин раскритиковал это предложение и заявил, что кириллица является частью ДНК украинцев. При этом уполномоченный по защите государственного языка страны Тарас Кремень заявил, что возможный переход на латиницу и полный отказ от кириллицы несет угрозу национальной безопасности Украины.

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