Прибалтике грозит исчезновение русскоязычного населения

Через поколение в странах Балтии может не остаться русскоязычного населения. По словам жителя Риги по имени Алексей в интервью Lenta.ru, носители русского языка в прибалтийских странах со временем уедут или ассимилируются.

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В качестве примера мужчина привел собственную семью. Он высказал сомнение, что его внуки будут говорить на русском языке.

«Мне бы хотелось верить, что у них уже не будет конфликтов никаких на тему национальной принадлежности, останется две идентичности — общеевропейская и местная. Так явно будет лучше», – заявил собеседник издания.

Житель Таллина Сергей заявил, что проблемы русскоязычных жителей Прибалтики – следствие их пассивности после обретения республиками независимости. По его словам, они не боролись за свои права, надеясь сохранить имеющийся статус в обществе.

Напомним, что ранее президент Эстонии Алар Карис раскритиковал предложение исключить русский язык из школьной программы и сделать бесплатным лишь высшее образование на эстонском языке. По его словам, такие изменения являются дискриминацией.