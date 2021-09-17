Туристке из России запретили покидать Турцию

«Я оглядывалась по сторонам в поисках сотрудника. Позже эти действия квалифицировали, что в этот момент я взяла кошелёк, который кто-то забыл на стойке. Тот кошелёк я видела. Как мне показалось, подошёл кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всём меня», - объясняет Алия.