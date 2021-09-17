Туристке из России запретили покидать Турцию

27-летняя россиянка Алия Миллер не может покинуть Турцию из-за обвинения в краже. Семью девушки не выпускают из страны до тех пор, пока идет расследование произошедшего, сообщает Life.
Инцидент произошел, когда девушка пыталась вернуть купленные билеты на тур сотруднику отеля. Она подошла к стойке администрации, за которой никого не оказалось. Однако позже её обвинили в краже кошелька одного из постояльцев, который в тот момент лежал на стойке.
«Я оглядывалась по сторонам в поисках сотрудника. Позже эти действия квалифицировали, что в этот момент я взяла кошелёк, который кто-то забыл на стойке. Тот кошелёк я видела. Как мне показалось, подошёл кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всём меня», - объясняет Алия.
Семья уже обратилась в российское консульство за помощью, где посоветовали найти адвоката. При этом Миллер подчеркнула, что нанятый ими юрист очень плохо говорит по-русски.