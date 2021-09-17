В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российской туристке запретили выезжать из Турции из-за обвинения в краже

Елена Прошина
56 минут назад

27-летняя россиянка Алия Миллер не может покинуть Турцию из-за обвинения в краже. Семью девушки не выпускают из страны до тех пор, пока идет расследование произошедшего, сообщает Life.

Туристке из России запретили покидать Турцию
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел, когда девушка пыталась вернуть купленные билеты на тур сотруднику отеля. Она подошла к стойке администрации, за которой никого не оказалось. Однако позже её обвинили в краже кошелька одного из постояльцев, который в тот момент лежал на стойке.

"Это была пытка": что происходит в дешевых отелях в Турции

«Я оглядывалась по сторонам в поисках сотрудника. Позже эти действия квалифицировали, что в этот момент я взяла кошелёк, который кто-то забыл на стойке. Тот кошелёк я видела. Как мне показалось, подошёл кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всём меня», - объясняет Алия.

Семья уже обратилась в российское консульство за помощью, где посоветовали найти адвоката. При этом Миллер подчеркнула, что нанятый ими юрист очень плохо говорит по-русски.

Всего по местным законам девушке грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.
В мире,Турция,
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители