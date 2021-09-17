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Школьник из Мелитополя на видео растоптал учебник украинского языка

Александр Кузьмин
1 час назад

В Запорожской области школьник растоптал учебник украинского языка по время стрима. Фрагмент записи публикует издание Lenta.ru.

Подросток из Мелитополя во время прямого эфира в Instagram со своими друзьями бросил на пол учебник украинского языка для 11 класса и стал топтать его ногами. Другие участники видеоконференции одобрительно отнеслись к поступку мальчика.

Уточняется, что позднее школьник извинился за свое поведение.

«Прошу прощения у украинцев, которых обидел, не знаю, что на меня нашло, просто не подумал», – написал он на своей странице в Instagram.

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