В Запорожской области школьник растоптал учебник украинского языка по время стрима. Фрагмент записи публикует издание Lenta.ru.
Подросток из Мелитополя во время прямого эфира в Instagram со своими друзьями бросил на пол учебник украинского языка для 11 класса и стал топтать его ногами. Другие участники видеоконференции одобрительно отнеслись к поступку мальчика.
Уточняется, что позднее школьник извинился за свое поведение.
«Прошу прощения у украинцев, которых обидел, не знаю, что на меня нашло, просто не подумал», – написал он на своей странице в Instagram.