Тысячи беженцев из Гаити разбили лагерь под пограничным мостом в американском штате Техас. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Бушующий мир».

Мигранты прибыли к границе США в районе города Дель Рио в надежде получить убежище. По предварительным данным, сейчас там находятся примерно восемь тысяч человек. Иностранные граждане ждут, пока пограничники поставят их на учет.