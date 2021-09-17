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Тысячи беженцев из Гаити на границе с США сняли на видео

Александр Кузьмин
57 минут назад

Тысячи беженцев из Гаити разбили лагерь под пограничным мостом в американском штате Техас. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Бушующий мир».

Мигранты прибыли к границе США в районе города Дель Рио в надежде получить убежище. По предварительным данным, сейчас там находятся примерно восемь тысяч человек. Иностранные граждане ждут, пока пограничники поставят их на учет.

Ранее США распространили на гаитян «временно защищенный статус», который ограждает их от депортации. На такие меры американские власти пошли после политического кризиса в островном государстве и произошедшего там в минувшем августе мощнейшего землетрясения.

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